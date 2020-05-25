Машина Времени отпразднует свой юбилей во Львове

Народная мудрость гласит, что как названа лодка, так она и бороздит водоемы. Музыкальный коллектив Машина Времени не только отлично оправдывает эту пословицу, но и пьёт “За тех, кто в море”. А для того, чтоб поднять бокалы, есть замечательный повод: золотой юбилей творческого пути группы. В рамках мирового тура, приуроченному этому событию, посетит Машина Времени Львов.

Информация о концерте

На вопросы: где? когда? во сколько? Отвечаем: концертный клуб !FestRepublic, 14 июня, 19.00. Билеты уже есть в продаже. А их приобретение стало намного проще и быстрей в режиме онлайн. Всего за пару кликов и подтверждения оплаты желанные билеты придут отдельным сообщением на электронную почту в виде pdf-файла. К тому же электронные билеты не нужно обменивать или даже распечатывать. Просто покажите их при входе с экрана мобильного устройства — и никаких проблем!

За довольно солидное время творческой работы у коллектива накопилось невероятное количество песен. Что же из своего репертуара исполнит команда Андрея Макаревича? Мы не ошибемся, если ответим: всё. Участники Машины Времени постарались подобрать репертуар с каждого этапа развития группы, поэтому вы сможете как вспомнить композиции с “семидесятых”, так и напевать вместе песни наших дней.

Машина Времени — творчество вне времени

Все эти пятьдесят лет Машина времени трудилась, неся в мир красоту, доброту и справедливость. Их песни остаются актуальными для любого поколения, хоть и написаны несколько десятков лет назад. И кажется, что композиции группы уже являются нашим духовным и культурным достоянием. В трудные моменты мы вспоминаем, что “Не стоит прогибаться под изменчивый мир”. Когда не хватает духу или смелости, на ум приходит слова из “Новый поворот”: и не разберешь, пока не повернешь… И мы всегда знаем, что “еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня и Бог Хранит меня”.

Помимо музыкального творчества, участники Таймашины (так они себя представляли в восьмидесятых во время зарубежных гастролей) активно занимались и кинематографией. Помимо того, что коллектив имел актерские роли, многие их композиции стали саундтреками:

Ты или я — фильм Афоня;

Наш дом — фильм Не могу сказать “прощай”;

В Никитском ботаническом саду — фильм Воробей на льду;

В добрый час, Пока горит свеча, Старый корабль — фильм Начни сначала;

Путь домой — фильм Капитан “Пилигрима” и другие.

Также есть немалое количество документальных фильмов о истории развития Машины Времени:

Шесть писем о бите

Советский рок — 80

Рок и Фортуна

Таймашин. Рождение эпохи

Андрей Макаревич и Машина его времени.

Также сами участники пишут мемуары, издают сборники собственных поэзий и сочинений.

О них пишут книги такие писатели как Марголис, Раззаков, Доделов.

Вклад в развитие советской и постсоветской культуры и музыки Таммашины трудно переоценить. Машина Времени — искусство вне времени, которое еще долго будет бороздить океаны наших душ.