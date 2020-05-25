LG попала в эротический скандал из-за рекламы в TikTok

Во время пандемии коронавируса и карантина стремительно растет популярность TikTok. LG (точнее, ее польское подразделение) решило идти в ногу со временем и увлеклось съемками коротких рекламных роликов для TikTok. Но они довольно странные.

Что не так

В этих роликах подразделение рекламирует не столько смартфоны, как чехол Dual Screen с дополнительным дисплеем. Главным героем видео выступает продвинутый дедушка, который пользуется таким чехлом.

В одном из роликов он фотографирует девушку и пытается подсмотреть ей под юбку. Пользователи раскритиковали эту задумку, назвав дедулю старым извращенцем. Из-за скандала LG удалила эту рекламу.