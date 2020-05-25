Леся Никитюк поделилась эротическим фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети новым фото, которое моментально стало популярным. Так, знаменитость позировала в сексуальном боди, которое мало прикрывало интимные части тела Леси.

К слову, пикантный снимок был сделан в спальне Никитюк. Откровенным кадром знаменитость поделилась на своей личной странице в «Инстаграм». «Добрий ранок. А ранок добрий ? Пишіть. Да? Нє? Не з тої ноги встала (сохранен авторский стиль)», — подписала сексуальное фото Леся.

«Ооочень hot», — написала Маша Ефросинина. «Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь ??», — поинтересовался Андрей Бедняков. «Леся, шо ти робиш??? Так не можно, прєкращай!!! Капець», — отреагировал на жаркий пост Леси Сергей Бабкин.