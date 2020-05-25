Каждый пятый британец считает, что коронавирус создали евреи

Каждый пятый британец считает, что коронавирус COVID-19 создали евреи, чтобы разрушить экономику ради финансовой выгоды. Об этом сообщают результаты опроса Оксфордского университета.

В ходе исследования было опрошено 2500 взрослых. 5,3% из них заявили, что они «немного согласны» с утверждением про создание евреями COVID-19, 6,8% «согласны умеренно», 4,6% — «во многом», а 2,4% «полностью согласны» с этим утверждением.

80,8% не поддержали это заявление.

Более четверти респондентов также считают, что «знаменитостям платят за то, что они говорят, что у них есть коронавирус», и что политики, например британский премьер-министр Борис Джонсон, «имитировали наличие болезни».

В целом, около 60% опрошенных считают, что правительство вводит общественность в заблуждение относительно причин возникновения коронавируса, а 40% считают, что вирус был преднамеренно распространен влиятельными людьми для получения контроля. 20% не верят в него в принципе.

http://mignews.com/news/disasters/world/250520_80624_05096.html