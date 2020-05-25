Астрономы заглянули вглубь атмосферы Юпитера LG попала в эротический скандал из-за рекламы в TikTok » Фильм «Трудно быть Богом / История арканарской резни» (2013) Режиссер: Алексей Герман Сценаристы: Светлана Кармалита, Алексей Герман Операторы: Владимир Ильин (II), Юрий Клименко Композитор: Виктор Лебедев Художники: Сергей Коковкин (II), Георгий Кропачёв, Елена Жукова Продюсеры: Рушан Насибулин, Виктор Извеков Производство: Ленфильм, Север Год: 2013 Премьера: 13 ноября 2013 (Рим), 27 февраля 2014 (Россия) Актеры: Леонид Ярмольник, Юрий Цурило, Наталья Мотева, Александр Чутко, Евгений Герчаков, Валентин Голубенко, Валерий Величко, Олег Ботин, Константин Быков, Евгений Важенин, Дмитрий Владимиров, Михаил Гуро, Александр Дралюк, Юрий Думчев, Рамис Ибрагимов, Юрис Лауциньш, Александр Левит, Анвар Либабов, Пётр Меркурьев, Андрей Мокеев, Евгений Мундум, Юрий Нифонтов, Анна Овсянникова, Александр Орловский, Владимир Розыграев, Марина Рокина, Александр Ронис, Евгений Сиротин, Вадим Смирнов (II), Александр Чередник, Константин Смирнов (III), Геннадий Голубев, Сергей Ступников, Зураб Кипшидзе, Леонид Тимцуник, Валерий Болтышев, Юрий Ашихмин, Витаутас Паукште, Анатолий Шведерский Жанр: экранизация На планете, погружённой в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логическое развитие истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее, не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) захватывает власть «чёрное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берётся за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.



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