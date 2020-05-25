Эмили Ратаковски показала тело в мини-купальнике

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски в очередной раз похвасталась своими формами в купальнике. Горячий снимок модели появился в Instagram ее бельевого бренда. На фото Эмили позирует в миниатюрном бикини, выставив на камеру округлые ягодицы.

На своей странице в Instagram звезда разместила видео, на котором танцует у бассейна. На видео Эмили в миниатюрном бикини под музыку сексуально крутит бедрами перед человеком, который сидит на другой стороне бассейна с телефоном в руках. «Остановись, это очень горячо», «Ты очень сексуальна», — написали Ратаковски в комментариях.