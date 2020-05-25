Египет и Эфиопия на грани войны: Эфиопия развернула ракеты на Ниле



Арабские СМИ сообщают о “драматической эскалации” в отношениях между Эфиопией и Египтом.

Аддис-Абеба объявила, что не она не намерена откладывать заполнение “Дамбы Ренессанса”. В ответ президент Египта отдал приказ “привести армию в состояние высшей боевой готовности”.

Эфиопия развернула батареи зенитных ракет в районе Дамбы Ренессанса. Об этом сообщают оппозиционные источники Народного Фронта Освобождения Тигрини. Эфиопия купила ракетные комплексы у России и других стран. развертывание ракет завершится в июне.

Переговоры между Эфиопией и Египтом были прерваны в марте. Эфиопия отказалась принять разработанный американцами компромиссный план, предусматривающий постепенное заполнение водохранилища, и заявила, что заполнение будет проходить в том темпе, который удобен Эфиопии.

Эфиопия планирует начать заполнение дамбы в июле, когда начинаются наводнения на Голубом Ниле. Эфиопский министр иностранных дел Геду Андаргачеу заявил, что “Эфиопия не видит никаких причин для переноса даты заполнения водохранилища”.

Представитель МИД Эфиопии заявил, что у страны “нет никаких обязательств по заполнению водохранилища ни перед Египтом, ни перед Суданом”.

Эфиопия планирует наполнить водохранилище 4,9 миллиардами кубометров воды в период между июлем и началом следующего года. Тестирование дамбы и ГЭС намечено на март 2021 года.

В прошлом Египет предупреждал, что готов пойти на военную акцию ради того, чтобы гарантировать водоснабжение страны. В 2013 году египетские военные обсуждали возможную воздушную атаку с целью уничтожения дамбы.

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