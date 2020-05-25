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Дэвид Линч выпустил онлайн свою короткометражку «Пожар»

Режиссер Дэвид Линч, который более двух лет назад посетил Киев, выпустил онлайн свой архивный короткометражный фильм «Пожар» (Fire / Pozar) 2015 года.

Теперь каждый желающий на YouTube-канале режиссера может посмотреть картину, которая была показана лишь на нескольких биеннале и выставках.

Главной задачей короткометражки является  влияние на эмоции зрителя.

10-минутный фильм лично нарисован и поставлен Линчем, а анимацией занимался Норико Миякава. Композитором стал Марек Жебровский, с которым режиссер записал совместный альбом Polish Night Music (2007).

25 мая, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Он-лайн кино, Шоу-бизнес ﻿
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