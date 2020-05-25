Алкоголь и антибиотики наносят непоправимый вред печени

Даже небольшая доза спиртных напитков во время приема антибиотиков может крайне негативно повлиять на здоровье.Даже маленький бокал вина или кружка пива способны усилить побочные эффекты.

Антибиотики и алкоголь расщепляются в печени, однако орган не может справляться с такой нагрузкой, поскольку вредные вещества доставляются одновременно. Токсичность усиливается, происходит отравление всего организма. Кроме того, токсичные вещества полностью из организма не выводятся, а в некоторых случаях алкоголь снижает эффективность препарата.

Антибиотики бывают разных видов, и некоторые из них категорически нельзя «мешать» с алкоголем – возможен летальный исход. В ходе многочисленных исследований ученые установили, что вредные вещества из антибиотиков полностью выводятся из организма только через трое суток. Именно через такой промежуток времени можно принять порцию алкоголя после лечения препаратами.

Медики назвали несколько антибиотиков, которые категорически нельзя совмещать со спиртными напитками. Речь идет о метронидазоле, азитромицине, тинидазоле, линезолиде, рифадине, изониазиде. Спиртное не только усиливает побочное действие таких препаратов, но и может свести к нулю все лечение.