В прошлом году российские самолеты были перехвачены над Европой 290 раз

В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Чиновник Альянса, пожелавший не называть своего имени, сообщил,что активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы возросла с 2014 года.

«В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перехватывать российские военные самолеты по всей Европе», – отметил представитель НАТО.

Ранее на этой неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса – Болгарии, Румынии и Турции – отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря. Военные Болгарии заявили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

«Они делают это регулярно. Проверяют наши возможности и хотят видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть», – прокомментировал ситуацию министр обороны Болгарии .