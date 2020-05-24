В Иерусалиме найден загадочный древний бункер

Израильское Управление древностей и Фонд наследия Западной стены сообщили о новой впечатляющей археологической находке, сделанной прямо под входом в туннели Западной стены Иерусалимского храма.

Речь идет о целой системе подземных помещений, вырубленных в скале в непосредственной близости от храмового комплекса примерно 2000 лет назад, в начале периода римского владычества в Земле Израиля. Поскольку этот «бункер» — на сооружение которого было потрачено немало труда и денег — был создан в период, когда в Иерусалиме шла обычная жизнь, задолго до его разрушения римлянами в 70 г. н.э., его назначение пока остается загадкой.

Эта первая в своем роде подземная структура была обнаружена в ходе раскопок, проведенных Управлением древностей в комплексе «Бейт Штраус», под вестибюлем входа в туннели Западной стены. Раскопки, которые возобновились около года назад, проводятся в рамках подготовки нового экскурсионного маршрута в дополнение к уже действующим экскурсиям по туннелям Западной стены, проводимым Фондом наследия Западной стены. Исследователи предполагают, что подземный комплекс использовался жителями Иерусалима в ранний римский период, задолго до восстания против власти Рима. Позднее «бункер» был скрыт под полом массивного сооружения византийского периода и две тысячи лет ждал своего открытия, которое сделали иерусалимские учащиеся — участники программы подготовки к военной службе. Ребята приняли участие в археологических раскопках в рамках образовательного проекта Израильского Управления древностей, призванного непосредственно соединить израильскую молодежь с прошлым еврейского народа.

Подземная структура состоит из открытого двора и двух комнат, расположенных на трех уровнях один над другим и соединенных высеченными в камне лестницами. По словам д-ра Барака Монниккендам-Гивона и Техилы Садиль, руководителей раскопок от имени Управления древностей, «2000 лет назад в Иерусалиме, как и сегодня, было принято строить из камня. Вопрос в том, почему такие усилия и ресурсы были вложены в то, чтобы вырубить эти комнаты под землей в твердой скале? Богатый комплект находок, сделанных в ходе этих раскопок, проливает свет на повседневную жизнь жителей древнего города. Среди прочего, мы обнаружили глиняные сосуды для приготовления пищи, масляные лампы, каменную кружку, уникальную для еврейских объектов периода Второго Храма, и фрагмент каменного бассейна, называемого в археологической терминологии «калаль» — такие бассейны, по-видимому, использовались для ритуального очищения согласно требованиям иудаизма того периода».