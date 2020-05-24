В Иерусалиме найден загадочный древний бункер

Израильское Управление древностей и Фонд наследия Западной стены сообщили о новой впечатляющей археологической находке, сделанной прямо под входом в туннели Западной стены Иерусалимского храма.
Речь идет о целой системе подземных помещений, вырубленных в скале в непосредственной близости от храмового комплекса примерно 2000 лет назад, в начале периода римского владычества в Земле Израиля. Поскольку этот «бункер» — на сооружение которого было потрачено немало труда и денег — был создан в период, когда в Иерусалиме шла обычная жизнь, задолго до его разрушения римлянами в 70 г. н.э., его назначение пока остается загадкой.
Эта первая в своем роде подземная структура была обнаружена в ходе раскопок, проведенных Управлением древностей в комплексе «Бейт Штраус», под вестибюлем входа в туннели Западной стены. Раскопки, которые возобновились около года назад, проводятся в рамках подготовки нового экскурсионного маршрута в дополнение к уже действующим экскурсиям по туннелям Западной стены, проводимым Фондом наследия Западной стены. Исследователи предполагают, что подземный комплекс использовался жителями Иерусалима в ранний римский период, задолго до восстания против власти Рима. Позднее «бункер» был скрыт под полом массивного сооружения византийского периода и две тысячи лет ждал своего открытия, которое сделали иерусалимские учащиеся — участники программы подготовки к военной службе. Ребята приняли участие в археологических раскопках в рамках образовательного проекта Израильского Управления древностей, призванного непосредственно соединить израильскую молодежь с прошлым еврейского народа.
Подземная структура состоит из открытого двора и двух комнат, расположенных на трех уровнях один над другим и соединенных высеченными в камне лестницами. По словам д-ра Барака Монниккендам-Гивона и Техилы Садиль, руководителей раскопок от имени Управления древностей, «2000 лет назад в Иерусалиме, как и сегодня, было принято строить из камня. Вопрос в том, почему такие усилия и ресурсы были вложены в то, чтобы вырубить эти комнаты под землей в твердой скале? Богатый комплект находок, сделанных в ходе этих раскопок, проливает свет на повседневную жизнь жителей древнего города. Среди прочего, мы обнаружили глиняные сосуды для приготовления пищи, масляные лампы, каменную кружку, уникальную для еврейских объектов периода Второго Храма, и фрагмент каменного бассейна, называемого в археологической терминологии «калаль» — такие бассейны, по-видимому, использовались для ритуального очищения согласно требованиям иудаизма того периода».
Мордехай (Сули) Элиав, директор Фонда наследия Западной стены: «Новое открытие еще раз подчеркивает глубокую связь еврейского народа с его столицей Иерусалимом. Никакие физические преграды не могли помешать еврейским молитвам у подножия руин нашего Храма».
У входа в вырубленный в скале «бункер» были обнаружены углубления, предназначенные для надежного крепления дверных петель и болтов. В стенах были вырезаны круглые и квадратные ниши, а также небольшие треугольные выемки для масляных ламп, а также удлиненные прорези для установки полок. Все это свидетельствует о том, что подземные комнаты явно предназначались для регулярного повседневного использования — «возможно, они служили кладовой для надземного сооружения, которое не сохранилось, или даже жилыми помещениями для постоянного пребывания под землей».
Директор раскопок Техила Садиэль с частью находок периода Второго Храма (фото Shai Halevi, Israel Antiquities Authority).
Все помещения «бункера» были закрыты белым мозаичным полом без украшений монументального общественного сооружения, построенного в конце византийского периода около 1400 лет назад и отремонтированного в период Аббасидов около 1250 лет назад. Однако к началу периода Фатимидов (11 век н.э.), это сооружение было окончательно разрушено и погребло под своими развалинами и пол, и подземные структуры, которые только теперь дождались своего часа. Частая реконструкция здания и его разрушение напомнили одному из членов исследовательской группы Управления древностей Израиля Михаилу Чернину письмо, найденное в знаменитой «Каирской генизе» и датированное 11-м веком н.э.. В письме говорится о восстановлении синагоги в Иерусалиме, пострадавшей после землетрясения в 1035 году, пожертвования на ремонт которой собрала еврейская община ливанского города Тир.
Комплекс «Бейт Штраус» назван в честь филантропа Натана Штрауса, который в начале ХХ века купил здание у Западной стены и превратил его в столовую для городских бедняков. Во время раскопок Управления древностей, проведенных группой под руководством д-ра Питера Гендельмана и Орталь Халаф в 2013-2015 гг., здесь была найдена красивая и хорошо сохранившаяся капитель колонны периода Второго Храма. В 2019 г. раскопки на объекте возобновились с целью соединить «Бейт Штраус» с раскопками под Центром наследия Западной стены. Они проводятся под руководством д-ра Барака Монниккендам-Гивона, Техилы Садиэль, Михаила Чернина и Орталь Халаф.
Д-р Монниккендам-Гивон: «Раскопки в «Бейт Штраус» под вестибюлем входа в туннели Западной стены раскрывают нам Иерусалим во всей его красе: Иерусалим самых разных людей, религий и групп, которые жили, работали, строили и славили Иерусалим на протяжении многих поколений».
https://mfa.gov.il/mfarus/israelexperience/archeology/pages/unique-second-temple-subterranean-system-discovered-near-western-wall.aspx
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