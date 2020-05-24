Ученых озадачил огромный участок горячей воды у Новой Зеландии

Пятно в четыре раза превышает размеры самой Новой Зеландии

У берегов Новой Зеландии обнаружен резкий скачок температуры воды на обширном участке океана, которому ученые пока не могут найти объяснения. Об этом сообщает The Guardian.

По данным исследования, температура на этом участке выше среднего на 6 градусов по Цельсию. Ученые предполагают, что явление было вызвано «антициклонической» погодной системой.

Размер пятна в Тихом океане почти в 4 раза больше, чем вся территория Новой Зеландии.

По словам главы отдела географии, окружающей среды и наук о Земле в Университете Виктории в Веллингтоне Джеймса Ренвика, скачок температуры воды вблизи малонаселенного архипелага Чатем Айлендс формировался на протяжении нескольких недель.

«Сейчас это самое большое пятно потепления, которое превышает средние температуры воды на планете. Обычно там фиксируется около 15 градусов по Цельсию, в настоящий же момент температура составляет около 20 градусов по Цельсию», – рассказал Ренвик.

Он также предположил, что пятно может быть связано с увеличением выбросов парниковых газов в атмосферу, но также может быть результатом высокого давления и отсутствия ветра.

«Нередко можно увидеть участки с более теплой водой у Новой Зеландии, но такие масштабы довольно необычны. Вероятно, это очень тонкий слой океана, который прогревался несколько недель в безветренную погоду», – подчеркнул ученый.

В ближайшие недели исследователи собираются более подробно изучить причину странного явление и его воздействия на среду.