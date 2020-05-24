Шнуров ответил Иосифу Пригожину на его жалобу об отсутствии заработков

Музыкант Сергей Шнуров ответил в ироничной форме продюсеру Иосифу Пригожину на его жалобу о бедствующих во время пандемии артистах. Стихотворение опубликовано на странице Шнурова в Instagram.
«Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!
Так поможем люди божьи,
Кто чем может на еду», — написал музыкант.
Ранее Пригожин заявил, что из-за принятых карантинных мер в связи с эпидемиологической ситуацией многие артисты российского шоу-бизнеса несут большие убытки.
«Они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — сказал продюсер.
Пусть «» артисты «» с шоу бизнеса спустятся на землю и войдут в шкуру простого народа который каждый день сосёт лапу благодаря чуткому руководству своего наставника у которого руки по локти в крови и который никак со своими дружками не могут нажраться баблом.