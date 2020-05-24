Шнуров ответил Иосифу Пригожину на его жалобу об отсутствии заработков

Музыкант Сергей Шнуров ответил в ироничной форме продюсеру Иосифу Пригожину на его жалобу о бедствующих во время пандемии артистах. Стихотворение опубликовано на странице Шнурова в Instagram.

«Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду», — написал музыкант.

Ранее Пригожин заявил, что из-за принятых карантинных мер в связи с эпидемиологической ситуацией многие артисты российского шоу-бизнеса несут большие убытки.

«Они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — сказал продюсер.