Ольге Бузовой срочно выделили тройную спецохрану

После сегодняшнего происшествия в банке, когда некий мужчина захватил заложника и требовал встречи с Ольгой Бузовой, было принято решение обеспечить певице охрану.

Сама Ольга заявила о готовность встретиться с преступником, но к тому времени представители силовых структур молодого человека уже повязали.

Ну а поющую телеведущую теперь будут оберегать целых три телохранителя.

«Мы усилили охрану Оли. Теперь с ней постоянно будут находиться трое человек — они бывшие военные, специально обученные профессионалы, которые прошли подготовку», — цитирует слова заявил пиар-менеджера Бузовой Антона Богославского Экспресс Газета.

Как ранее писал «Рамблер», мужчина, захвативший офис Альфа-банка, звонил Ольге Бузовой через инстаграм, чтобы задать ей несколько вопросов, но теледива не ответила.

Захватчик утверждал, что Бузова у него что-то украла и причастна к творящемуся безобразию.