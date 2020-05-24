Ольга Бузова попала в криминальные новости

Телеведущая Ольга Бузова отреагировала на требования злоумышленника, который захватил банк в Москве, привезти ее к нему.

«Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня. Это к вопросу о страхах. Я очень боюсь неадекватных людей», —сказала телеведущая в своем видеообращении.

23 мая отделение «Альфа-Банка» на Земляном Валу в Москве захватил неизвестный мужчина в черном с медицинской маской на лице. По сообщениям СМИ, злоумышленник требовал, чтобы ему привезли Ольгу Бузову для разговора, так как он считает, что «она у него что-то украла».