Несколько человек погибло от концентрированного кофе

Молодая жительница Великобритании оказалась на грани смерти после того, как приняла примерно 20 граммов концентрированного кофеина-порошка.

Этот случай описала реаниматолог больницы имени Королевы Елизаветы в Лондоне, которая изучала влияние концентрированного порошкообразного вида кофеина на организм человека.

Выпив напиток с двумя чайными ложками концентрированного кофеина, 26-летняя британка оказалась в отделении скорой помощи, после чего врачи поместили ее в реанимационное отделение. Женщину, благодаря стараниями врачей, удалось спасти, при этом после того, как самочувствие пациентки улучшилось, ей пришлось еще пройти реабилитацию у психиатров.

Концентрированный кофеин обладает высокой токсичностью. В последнее время порошок набирает популярность, и тем самым важно выработать общие нормы его приема, а также методов лечения при передозировке.

Врачи рассчитали, что одна чайная ложка кофеина-порошка равна около 28 чашкам кофе. В США и некоторых европейских странах на сегодняшний день от него погибло уже несколько человек.