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«Миссия невыполнима 7» лишилась главного злодея

"Миссия невыполнима 7" лишилась главного злодея

Актер Николас Холт покинул шпионский экшен «Миссия невыполнима 7», в котором должен был сыграть центрального антагониста, противостоящего герою Тома Круза Итану Ханту и его команде.

Холт не смог согласовать свой рабочий график и съемочный график «Миссии». Занятость в каком именно проекте вынудила актера отказаться от участия в популярной франшизе, не уточняется.

Холта заменит Эсай Моралес, известный по сериалам «Каприка», «Иерихон» и «Озарк». Подробности характера злодея пока что не разглашаются.

Напомним, в настоящее время производство новой «Миссии» (вернее двух, так как седьмая и восьмая часть снимаются параллельно) стоит на паузе из-за карантина. Релиз седьмого фильма перенесен с 23 июля 2021 года на 19 ноября 2021.

24 мая, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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