Конор МакГрегор назвал лучшего бойца ММА

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор МакГрегор высказал свое мнение о том, кто является лучшим из лучших в истории. Об этом он написал в своем Twitter.

МакГрегор считает, что лучшим бойцом MMA в истории следует считать бразильца Андерсона Силву. Об этом он написал в своем Twitter.

На второе место в собственном рейтинге ирландец поместил себя. «Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры», — добавил МакГрегор. Третьим в рейтинге лучших бойцов в истории ирландский спортсмен считает канадца Жоржа Сен-Пьера. На четвертой строчке в списке ирландца — американец Джон Джонс, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Действующий чемпион организации в полутяжелом весе также занимает первое место в рейтинге промоушена без учета весовых категорий. МакГрегор также известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом в двух весовых категориях. До этого ирландец отметился аналогичным достижением в британском промоушене Cage Warriors.