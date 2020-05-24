Хакеры взломали все актуальные версии операционной системы Apple iOS Ученых озадачил огромный участок горячей воды у Новой Зеландии » Инженеры перчатку Железного человека — со встроенным портативным плазменным резаком. Участники команды YouTube-канала The Hacksmith, которая несколько лет занимается воссозданием технологий из фильмов и игр, показали, как им удалось сделать выдвижной резак, похожий на тот, каким пользуется Железный человек.

До этого они собрали металлическую перчатку для костюма Тони Старка, поэтому устройство встраивали в уже готовую конструкцию. Чтобы добиться мощности, показанной в фильмах Marvel, умельцы использовали не лазер, а плазму — ионизированный газ температурой свыше 20 тысяч градусов по Цельсию — и нашли способ сделать плазморез портативным. Для этого они собрали батарею из двенадцати литий-полимерных аккумуляторов, дающих достаточный постоянный ток — к ним и подключается сам выдвижной резак, закреплённый в перчатке. Заземлитель, необходимый для работы резака, встроили во вторую перчатку — чтобы разрезать металл, нужно держаться за другую часть поверхности. Получившийся аппарат позволяет работать с металлами толщиной до нескольких сантиметров. В качестве демонстрации авторы видео показали, как их устройство справляется со стальной дверью и сейфом, а также разобрали с его помощью автомобиль. В команде The Hacksmith подчеркнули, что резак полностью портативный и помимо заряда батареи требует только дозаправки сжатым воздухом — основного баллона хватает примерно на 10 минут работы. Порезать на части машину им удалось на одном заряде. Инженеры и до этого пытались повторить устройства из фантастических фильмов — например, световой меч из «Звёздных войн» и шлем Железного человека со встроенным дисплеем.

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