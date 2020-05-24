Инженеры перчатку Железного человека — со встроенным портативным плазменным резаком.
Участники команды YouTube-канала The Hacksmith, которая несколько лет занимается воссозданием технологий из фильмов и игр, показали, как им удалось сделать выдвижной резак, похожий на тот, каким пользуется Железный человек.
До этого они собрали металлическую перчатку для костюма Тони Старка, поэтому устройство встраивали в уже готовую конструкцию. Чтобы добиться мощности, показанной в фильмах Marvel, умельцы использовали не лазер, а плазму — ионизированный газ температурой свыше 20 тысяч градусов по Цельсию — и нашли способ сделать плазморез портативным.
Заземлитель, необходимый для работы резака, встроили во вторую перчатку — чтобы разрезать металл, нужно держаться за другую часть поверхности.
В команде The Hacksmith подчеркнули, что резак полностью портативный и помимо заряда батареи требует только дозаправки сжатым воздухом — основного баллона хватает примерно на 10 минут работы. Порезать на части машину им удалось на одном заряде.
Инженеры и до этого пытались повторить устройства из фантастических фильмов — например, световой меч из «Звёздных войн» и шлем Железного человека со встроенным дисплеем.
Leave a Reply