Хакеры взломали все актуальные версии операционной системы Apple iOS

Хакерам удалось взломать все актуальные версии мобильной операционной системы Apple. Команда Unc0ver смогла найти и воспользоваться уязвимостью iOS и выпустила глобальный джейлбрейк. Они уверены, что эта операция не будет негативно влиять на работу устройства, она стабильна и не влияет на зарядку iPhone.

Детали уязвимости, которую использовали хакеры для создания джейлбрейка, неизвестны. Однако разработчики уверены, что она будет работать недолго — около месяца.

Джейлбрейк не вмешивается в работу сервисов iCloud или Apple Pay. При этом у пользователей появляется возможность устанавливать приложения из альтернативных каталогов, которые официально не поддерживаются компанией. Хакеры смогли сделать это, просто добавив исключения к существующим правилам.

Хакеры добавили, что Apple уже начала искать уязвимость, убрав которую можно наладить работу iOS. По заявлениям представителей Unc0ver, на это им понадобится не менее двух-трех недель.