Глава правительства Израиля предстанет перед судом

Главе израильского правительства Биньямину Нетаньяху придется предстать перед судом в связи с обвинениями в коррупции. Политика обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Впрочем, все обвинения в свой адрес премьер-министр Израиля опровергает, в связи с чем он отклонил призывы своих оппонентов об отставке.

Все это происходит всего спустя неделю после церемонии его на посту главы правительства национального единства. Согласно прогнозам, Нетаньяху станет участником первого заседания суда, которое проводится в окружном суде Иерусалима. Его обвинили в трех делах, известных как «1000», «2000» и «4000».

Так, Дело 1000 касается мошенничества и злоупотребления доверием: Нетаньяху обвиняют в получении подарков — главным образом сигар и бутылок шампанского — от влиятельных бизнесменов в обмен на услуги. Дело 2000 — мошенничество и злоупотребление доверием: Израильского премьера обвинили в предложении помочь улучшить распространение израильской газеты Yediot Ahronot в обмен на позитивное освещение. А Дело 4000 — взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием, занимая должность премьер-министра и министром связи во время предполагаемого преступления.