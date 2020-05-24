Филологи утверждают,что из-за развития социальных сетей люди становятся менее грамотными

В День славянской письменности, который отмечается 24 мая, филологи рассказали об изменениях в русском языке. Так, по мнению профессора кафедры общего и русского языкознания , в связи с развитием Сетей у людей стал менялся стиль общения.

Все чаще и чаще встречаем в этом общении сниженную речь, разговорную речь. Если раньше люди извинялись за низкое слово, сниженный стиль, то теперь извиняются за высокое слово. Произошла резкая смена стиля общения, избегается пафосность во всех формах.Эти изменения затронули сферы публичного общения — политическую, рекламную и деловую.

Он отметил, что даже взрослые в соцсетях стали использовать стиль ребячливого общения, речь стала более неряшливой, люди перестали следить за своей грамотностью. Эксперт объясняет это стремлением людей к спонтанному общению, а желание говорить не правильно, а моментально является показателем якобы искренности.

«Это обусловлено рядом причин, в том числе, к сожалению, недостаточным вниманием к правильности речи в нашем коллективном сознании. Мы видим, что резко увеличилось количество людей, которые пишут в социальных сетях с ошибками», — сказал филолог, добавив, что на языковой вкус влияние оказывают средства массовой информации и среда, окружающая человека.