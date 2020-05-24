Деми Мур опубликовала фото юных лет

Голливудская актриса Деми Мур показала, как выглядела в купальнике в юности.

На своей странице в Instagram 57-летняя звезда опубликовала архивный снимок, на котором изображена в сплошном полосатом купальнике с рюшами на бедрах.

На фото юная Деми позирует на фоне бассейна, демонстрируя свою подростковую стройность.

Фото изрядно захватило поклонников актрисы, поскольку менее чем за два часа его облюбовало более 40 тысяч пользователей.

«Ты очаровательная», «Как всегда прекрасна», «Невероятная красавица», — писали в комментариях подписчики звезды.