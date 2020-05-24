Бразилия стала новым эпицентром пандемии коронавируса

Бразилия вдруг стала третьей страной в мире, после США и России, по числу заразившихся новым коронавирусом.

Здесь к 22 мая зафиксировано больше 310 тысяч случаев инфицирования, умерли уже более 20 тысяч человек. При этом, по оценкам иностранных экспертов, настоящие масштабы эпидемии в Бразилии могут быть выше официальных в 15 раз.

Сегодня бразильцы и весь мир вспоминают, как бразильский президент Жаир Болсонару, бывший офицер-десантник времен диктатуры, до последнего не верил в опасность нового коронавируса и постоянно высмеивал карантинные меры, принятые правительствами других стран.

Дональд Трамп, которого Жаир Болсонару всегда называл своим кумиром, 20 мая заявил, что намерен ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты для всех прибывающих из Бразилии: «Я не хочу, чтобы сюда приезжали заболевшие люди и заражали наших граждан».