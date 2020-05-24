Борода спасла мужчин от перелома челюсти — ученые

Густая борода появилась у мужчин, вероятно, для защиты нижней челюсти от переломов, пишут в Integrative Organismal Biology. На это указывают результаты экспериментов на моделях челюстей с волосами на них и без. Образцы с искусственной бородой на 30 процентов эффективнее поглощали энергию удара тупым предметом. Возможно, наличие густой растительности на лице в древности давало преимущество в драках, в том числе за социальный статус, за счет чего распространенность густых бород у мужчин росла.

У человека, по сравнению со многими другими млекопитающими, не очень сильно выражен половой диморфизм — различие внешнего вида мужских и женских особей. Тем не менее, он имеет место, и одно из наиболее заметных его проявлений — густота волос на лице. У женщин в норме их почти нет, в то время как почти у всех мужчин они растут. Бородатые порой кажутся более сильными, агрессивными и мужественными по сравнению с выбритыми.

Кроме того, волосы на лице человека расположены примерно там же, где грива у льва, и могли бы выполнять аналогичную функцию — защиту от повреждений при драках. В агрессивных стычках мужчины обычно метят противнику в голову, а нижнюю челюсть, на которой растет борода, часто ломают. Вероятно, наличие бороды существенно смягчает удары, и в прошлом, когда межличностные конфликты чаще решались применением физической силы, а не переговорами, наличие волос на лице могло повышать шансы мужчины на выживание и в конечном счете повысить его статус в группе.

Предположение о защитной роли бороды проверили исследователи из Университета Юты во главе с Дэвидом Кэрриером (David R. Carrier). Они планировали провести эксперименты с настоящими фрагментами нижних челюстей, полученными от трупов, но не набрали достаточно образцов, кожа которых была бы равномерно и полностью покрыта волосами. Поэтому ученые создали макеты челюстей из стеклопластика и наклеили на них куски овечьих шкур.

На одних шкурах шерсть (ее длина составляла примерно 8 сантиметров) оставили нетронутой, на других постригли ее, оставили только полсантиметра, на третьих выщипали. Хотя волосы на овечьей шкуре расположены гораздо плотнее, чем на коже лица человека (6000 фолликулов на квадратный сантиметр против 70), человеческие фолликулы глубже уходят в кожу, и за счет этого объем, занимаемый волосами, для бороды и нестриженого руна примерно одинаков.

Экспериментальная установка: образец с наклеенной на него овечьей шкурой лежит на наковальне, на которую падает механический стержень

Образцы помещали на наковальню, на которую опускали стержень массой 4,7 килограмма и диаметром 3 сантиметра. Высоту, с которой его «бросали», заранее подобрали так, чтобы при ударе стержень не оставлял видимых вмятин и трещин на стеклопластике, покрытом нетронутой шкурой. Далее в экспериментах со всеми образцами использовали ее. Исследователи определяли скорость стержня и его ускорение в момент касания искусственной челюсти, кинетическую энергию, которую поглотила покрытая овечьей шкурой модель, и результирующую нагрузку на нее. Для каждого типа образцов провели по 20 испытаний.

Оказалось, что искусственные челюсти с шерстью натуральной длины (8 сантиметров) поглощают в среднем на 30, максимум на 37 процентов больше кинетической энергии при ударе стержнем, чем если шерсть постригли или выщипали. Скорее всего, важную роль играло то, что шерсть снижает скорость удара стержня по стеклопластику. Такие данные говорят в пользу того, что густая борода защищает нижнюю челюсть от переломов.