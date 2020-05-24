Арнольд Шварценеггер ответил, когда его дочь родит первенца

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который в 72 года продемонстрировал шпагат на кухонном столе, рассказал, когда станет дедушкой. 30-летняя дочь актера Кэтрин ждет первенца от звезды «Стражей Галактики» Криса Прэтта. Впервые беременный живот девушки папарацци запечатлели в конце апреля.

Накануне Арнольд Шварценеггер показал, с кем проводит карантин. Видео, которое актер опубликовал в Instagram, растрогает абсолютно всех.

Недавно Арнольд пообщался в прямом эфире с ведущим Джимми Фэллоном. Политик в прямом эфире сказал, когда примерно его дочь Кэтрин Шварценеггер родит ребенка.

«Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я точно не знаю, когда именно, но где-то этим летом. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт», – поделился Арни.

Крис и Кэтрин поженились в 2019 году. У актера уже есть сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис, известной по фильмам «Очень страшное кино» и «Трудности перевода».