Юлия Началова перед смертью лечилась в наркологической клинике

Юлия Началова умерла больше года назад, однако факты о последних годах жизни артистки появляются до сих пор. Сейчас СМИ сообщили, что знаменитость за полтора года до смерти лечилась в клинике, где лежали многие звезды российского шоу-бизнеса.

Как указывают журналисты, в медицинском центре спасали пациентов с зависимостями от алкоголя и наркотиков, а также с психическими проблемами. С какой проблемой попала туда Юлия пока не известно. Женщина провела там три недели и была выписана.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. в московской больнице. Причина смерти артистки – острая сердечная недостаточность, до этого у звезды был зафиксирован отек мозга и легких. При жизни артистка страдала от множества заболеваний.