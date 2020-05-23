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Юлия Началова перед смертью лечилась в наркологической клинике

Юлия Началова умерла больше года назад, однако факты о последних годах жизни артистки появляются до сих пор. Сейчас СМИ сообщили, что знаменитость за полтора года до смерти лечилась в клинике, где лежали многие звезды российского шоу-бизнеса.

Как указывают журналисты, в медицинском центре спасали пациентов с зависимостями от алкоголя и наркотиков, а также с психическими проблемами. С какой проблемой попала туда Юлия пока не известно. Женщина провела там три недели и была выписана.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г. в московской больнице. Причина смерти артистки – острая сердечная недостаточность, до этого у звезды был зафиксирован отек мозга и легких. При жизни артистка страдала от множества заболеваний.

 

23 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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