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Владельцы российских паспортов не смогут принимать участие в выборах на Донбассе

Владельцами российских паспортов на сегодняшний день являются порядка 200 тысяч граждан Украины, которые проживают на оккупированном Донбассе. И в случае проведения в октябре текущего года выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству, у них не будет права баллотироваться на должности местных органов власти. С таким заявлением вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил вчера в прямом эфире .

«В соответствии с нашими данными, это около 200 тысяч граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, получившие паспорта РФ. Конечно, в первую очередь это касается руководства формирований «ДНР» и «ЛНР» это «военные», это «госслужащие» и прочее. Таким образом, им легче платить заработную плату за счет бюджета Российской Федерации», — заявил министр.

Резников добавил, что если в октябре 2020 года в ОРДЛО состоятся местные выборы по украинским законодательством, то граждане с паспортом РФ не будут иметь права участия в выборах.

Местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству состоятся только при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей, а для этого уже в августе из Донбасса нужно вывести войска РФ.

23 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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