В Украине начали продавать собак за долги хозяев

На электронном аукционе СЕТАМ продали конфискованного за долги питбультерьера по кличке Тора за 11250 гривен.
Об этом сообщил директор платформы Александр Море на своей странице в Facebook.
По его словам, цена продажи превысила начальную стоимость лота аж на 9900%.
За собаку боролись восемь участников аукциона — они и подняли цену. Теперь у победителя (его данные не разглашаются) есть 10 дней, чтобы рассчитаться за покупку.
Напомним, ранее на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом Министерство юстиции выставило на продажу породистых собак, конфискованных у должников.
Мін’юст продав конфісковану собаку на аукціоні на 9900% дорожче за початкову ціну
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