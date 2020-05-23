В Киеве забросали петардами офис Медведчука

Представители нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука заявили о взрыве возле его офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве, где проходила акция Нацкорпуса. В полиции опровергают информацию о взрыве.

Изначально сообщалось, что возле офиса Медведчука произошел взрыв. Позже в полиции опровергли эту информацию и пояснили, что на самом деле под стенами здания прошла акция радикальной партии «Национальный корпус». Активисты забросали офис политика петардами и дымовыми шашками, а также зажгли файеры.

При этом в «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что в результате атаки радикалов один из охранников офиса Медведчука получил удар в висок и был госпитализирован. Кроме того, сотрудники полиции задержали 11 человек, которые пытались помешать членам «Национального корпуса», сообщили в партии.

«В День героев, мы хотим напомнить, что в стране происходит реванш пророссийских сил. Главные антигерои украинской реальности — бывшие регионалы с ОПЗЖ. Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность», — говорится в сообщении на сайте партии «Национальный корпус».

Также опубликованы заявления Нацкорпуса в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены.