Украина проводит космическую разведку России

По его данным, основными задачами космических систем разведки (КСР) при проведении АТО (и сменившей ее ООС) выступают, в частности, определение состава, положения и перемещения группировок противника, раскрытие системы управления войсками, обнаружение инженерных заграждений, выявление новых образцов военной техники и оценка результатов огневого поражения противника.
Defense Express отмечает, что Украина имеет соглашения с 19 государствами по обмену спутниковыми данными, в том числе полученными коммерческими космическими аппаратами. Агентство особо выделяет американские спутники DigitalGlobe и французские Pleiades.
«Например, только американская компания DigitalGlobe в сутки имеет возможность снять с помощью спутников WorldView-1 и WorldView-2 более 17 тысяч квадратных километров зоны проведения ООС», — пишет Defense Express.
Агентство напоминает, что разрешение космических аппаратов Pleiades составляет 50 сантиметров, а спутника WorldView -3 — 30 сантиметров, причем DigitalGlobe имеет разрешение от американских властей на продажу снимков разрешением 40 сантиметров.
Говоря о собственно украинских спутниках, Defense Express отмечает, что космический аппарат «Січ-1» завершил срок службы, а работы над его заменой, «Січ-2», еще не завершены. При этом разрешающая способность первого составляла 8,2 метра, тогда как второго должна равняться 2,5 метра.
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