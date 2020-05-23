Трагедия на Житомирщине должна заставить власть сделать выводы о публикации в украинских СМИ интервью с боевиками и предателями

Популярный украинский блогер, ветеран АТО, на своей странице в Facebook пишет о трагедии на Житомирщине – 7 убитых ветеранов АТО и волонтеров, включая действующих бойцов батальона им. Кульчицкого. Версий много, но в основном все сходятся на том, что причиной стали сильные эмоции, которые есть у каждого, кто прошел пекло войны.

Ветеран отмечает, что самое время спросить у власти, как на эмоциях людей прошедших войну, которые видели смерть, собирали товарищей по частям, имеют ранения, страдают ПТСР, а также на родственниках погибших – как на них отражаются публикации в украинских медиа интервью с предателями и боевиками, которые открыто заявляют, что убивали и будут их убивать?

Журналист пишет, еще удручает полное бездействие власти, а еще – когда того, кто брал интервью на пресс-конференции президент называет «наш спецагент»? Складывается впечатление, что наши чиновники думают, что все это хихоньки. По словам блогера, сейчас команде Владимира Зеленского нужно взять всю волю в кулак и сделать правильные и оперативные выводы, не прятать глаза, а лучше молиться, чтобы такое больше не повторилось.