Тайка Вайтити собрал звезд Голливуда для чтения книги

Режиссер организовал чтения книги «Джеймс и гигантский персик» писателя Роальда Дала, чтобы собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

Оскароносный режиссер Тайка Вайтити объединился с компанией Roald Dahl Story для воссоздания книги Дала в 10 частях.

Кроме Вайтити, Стрип и Камбербэтча, к рассказыванию этой истории присоединятся десятки актеров, в том числе Крис и Лиам Хемсворт, Райан Рейнольдс, Люпита Нионго, Минди Калинг и Кейт Бланшетт.

В первом эпизоде братья Хемсворт озвучивают тетю Спондж и тетю Спайкер, а во втором роли злых тетушек достались Стрип и Камбербэтчу.

Первый и второй эпизоды доступны для просмотра уже сейчас, а оставшиеся части будут выпускаться на канале Roald Dahl на YouTube каждый понедельник, среду и пятницу.

Вайтити заявил, что Джеймс и гигантский персик — это «сумасшедшая, замечательная сказка» о «жизнестойкости детей, триумфе над невзгодами и преодолении чувства изоляции, которое не могло бы быть более актуальным, чем сегодня».

«Будучи взрослым ребенком и много раз читая Джеймса и гигантского персика своим девочкам, я очень рад возможности общаться с моими друзьями и пересказать эту историю, чтобы помочь тем, кто больше всего в ней нуждается прямо сейчас», — добавил Вайтити, который является сценаристом и режиссером двух предстоящих оригинальных мультсериалов по мотивам Роальда Дала для Netflix.

Целью данного сотрудничества является сбор средств для некоммерческих организаций, которые борются с Covid-19 в наиболее уязвимых районах мира. Компания Roald Dahl Story выделила пожертвования на сумму 1 млн. долларов благотворительным организациям, в том числе благотворительной организации Roald Dahl Marvelous Children в Великобритании, которая предоставляет медсестер-специалистов тяжелобольным детям.