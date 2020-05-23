«Союзмультфильм» назвал лидеров по просмотрам среди мультфильмов

Среди популярных лент также оказались «Обезьянки» Леонида Шварцмана и «Винни-Пух» Федора Хитрук, «Антошка» Леонида Носырева, «Жил-был пес» Эдуарда Назарова«.

Ранее сообщалось о том, что в честь 50-летия «Ну, погоди!» киностудия «Союзмультфильм» планирует создать новый цикл мультфильмов. Первый сезон будет состоять из 52 серий. Как отметила председатель правления студии Юлиана Слащева, визуальные образы Волка и Зайца будут изменены, героев сделают актуальными для современного поколения.

Официальный YouTube-канал киностудии «Союзмультфильм» был запущен в мае 2018 года.