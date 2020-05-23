«  
  »

«Союзмультфильм» назвал лидеров по просмотрам среди мультфильмов

Лидером по просмотрам среди мультфильмов золотой коллекции киностудии «Союзмультфильма» стал мультсериал «Ну, погоди!».
Среди популярных лент также оказались «Обезьянки» Леонида Шварцмана и «Винни-Пух» Федора Хитрук, «Антошка» Леонида Носырева, «Жил-был пес» Эдуарда Назарова«.

Ранее сообщалось о том, что в честь 50-летия «Ну, погоди!» киностудия «Союзмультфильм» планирует создать новый цикл мультфильмов. Первый сезон будет состоять из 52 серий. Как отметила председатель правления студии Юлиана Слащева, визуальные образы Волка и Зайца будут изменены, героев сделают актуальными для современного поколения.

Официальный YouTube-канал киностудии «Союзмультфильм» был запущен в мае 2018 года.

23 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  