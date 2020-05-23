Скандал с «пленками Деркача» подтверждает,что Украиной руководят олигархи

Ряд скандалов с пленками Мельниченко, Онищенко, а теперь и Деркача означают одну простую вещь – у нас огромная дыра в службе безопасности президента. Это также означает, что олигархи выкупили у нас государство и теперь имеют доступ практически ко всем государственным институтам. Такое мнение в эфире телеканала высказал военный обозреватель и известный политолог.

Эксперт отметил, ради своих схем, избирательного процесса внутри Украины олигархи пошли на то, чтобы взять институт президента под свой контроль. Олигархи просто имеют средства для того, чтобы найти компромат на любого из президентов, имеют свои источники в службе безопасности.

По словам политолога, из-за непрофессионализма, недальновидности власти мы умудрились поссориться со своими партнерами. В то же время эксперт считает, что даже этот пленочный скандал не разрушит двухпалатную поддержку Украины в США и демократы все равно продолжат поддерживать Украину в самые тяжелые времена.

Все дело в том, что демократы понимают значение Украины в качестве, как они сами говорят, восточного фланга НАТО и тут речь уже идет не про президентскую гонку, а про оборону США.