Сегодня в Москве мужчина пытался ограбить банк взяв заложников

Сегодня,23 мая, в Москве произошел захват отделение банка.Мужчина 1993 года рождения по имени Федор в форме доставщика еды зашел в здание банка и сказал, что его сумка заминирована. По информации силовиков, он требовал крупную сумму денег.

Посетителей захваченного банка на Земляном Валу вывела из здания сотрудница кредитного учреждения.

Девушка по имени Алина не растерялась, когда услышала от захватчика, что в его рюкзаке якобы находится бомба. Она помогла клиентам банка незаметно выйти через запасной вход, после чего позвонила в полицию.

Один из заложников, который не успел выйти, вел прямую трансляцию из помещения в Instagram. На видео было видно лицо захватчика, который периодически пил вино из бутылки.

Позднее спецназ взял штурмом банк и задержал захватчика, угрожавшего взорвать отделение. Известно, что у задержанного был с собой муляж взрывного устройства.

По делу ведется расследование.