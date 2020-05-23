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Певец Лазарев подтвердил,что место в хит-параде надо покупать

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, как составляются хит-парады. По его словам, в лидеры попадают те, кто больше заплатил.

«Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно», —сказал Лазарев на съемках шоу на одном из каналов.

Певец также признался, что разочаровался в музыкальной карьере и подчеркнул, что большинству артистов в российском шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства.

23 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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