Определены домашние растения с отрицательным биополем

Далеко не все комнатные растения являются дружелюбными людям зелеными созданиями. Некоторые домашние экземпляры, обитающие на подоконниках, можно назвать опасными для домочадцев. Все дело в том, что ряд комнатных цветов обладает мощным отрицательным биополем, которое оборачивается негативными событиями и проблемами для людей, пишут «Дни».

О том, какие комнатные цветы приносят человеку зло и неприятности, рассказали эксперты в области биоэнергетики.

Циперус. Обладает очень сильной энергетикой, которая подавляет человеческое биополе и негативно влияет на здоровье домочадцев.

Фиалка. Считается, что этот милый цветок приносит несчастье девушкам. Согласно поверьям, фиалка является мощным препятствием для брака по любви для незамужней представительницы прекрасного пола. Говорят, что это растение является причиной женского одиночества, а порой и бесплодия.

Папоротник. Обладает дурной славой и противоречивым мнением. В одних местах папоротник считается защитником от нечистой силы и злых духов. По другим же поверьям, это растение навлекает на дом, в котором обитает, несчастья и беды.

Монстера известна как растение-вампир. Отнимается энергию и жизненные силы у людей, провоцируя у них депрессию и апатию.

Плющ. Много негативных отзывов ходит об этом растении. Плющ известен как магнит бед и неприятностей. Считается энергетическим вампиром, который отнимает у своих владельцев жизненные силы, счастье и любовь. Делает одинокими женщин, провоцируя их спутников жизни на измену. Мужегон.