Ольга Бузова готова была задержать грабителя банка лично

Сегодня, 23 мая, в Москве захватчик угрожал взорвать банк. Мужчина, взял в заложники пять человек в одном из отделений «Альфа-банка».

По предварительным данным захватчика взяли штурмом. В частности, сотрудники спецподразделений ворвались в отделение, где преступник удерживал заложника. От первых сообщений о происшествии до его окончания прошло чуть более одного часа.

На события отреагировала певица Оля Бузова, которая не смогла сдержать слез . На камеру артистка указала, что если бы правоохранительные органы обратились к ней за помощью, то она немедленно бы поехала на место ЧП и помогала им. Об этом Бузова заявила на своей личной странице в «Инстаграм».

«Простите! Я очень нервничаю. Случившееся сегодня — полный шок», — подписала пост Ольга. «Надеюсь такого больше не произойдёт», «Олечка, да это очередной наркоман придурок ,не волнуйся, мы с тобой, все будет хорошо», «Ужас, как хорошо, что все обошлось», «Ты умничка!! Слава Богу, что все закончилось, и никто не пострадал», — писали в комментариях люди.