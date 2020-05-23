На 84-м году умер любимый аллигатор Гитлера

В московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн, сообщается в инстаграме организации.

Рептилия содержалась в берлинском зоопарке во времена Третьего рейха и была перевезена в Москву в 1946 году. Благодаря этой истории животное называли «любимым крокодилом Гитлера».

Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. В 1946 году его нашли британские солдаты и передали представителям советских оккупационных войск.

В московском зоопарке он содержался 74 года. «Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали», — говорится в сообщении организации.