Модный дом Dior запустил в YouTube серию видеоуроков балета

Модный дом Dior запустил в YouTube серию видеоуроков балета, чтобы скрасить самоизоляцию поклонников бренда и подчеркнуть историческую связь Кристиана Диора с балетным искусством.

Уроки для модного дома провели артисты труппы Парижской оперы: хореограф Себастьян Берто, ведущий танцор Жермен Луве и солистка Элеонора Аббаньято, а также главный танцор балета Штутгарта Фридеман Фогель.

Балет — особая глава в истории французского модного дома Dior. Известно, что его основатель Кристиан Диор создавал костюмы для постановки Ролана Пети «Тринадцать танцев», а в прошлом году креативный директор бренда Мария Грация Кьюри работала над костюмами для балета Nuit Blanche и постановки Себастьяна Берто.

Познакомиться с искусством классического танца можно на официальном YouTube-канале бренда. Там же можно найти балетные представления, приуроченные к показам Dior, и фильм о кутюрной коллекции 1949 года.