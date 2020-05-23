Китай отменяет свободу Гонконга

Китай может ввести в Гонконге свой прямой контроль, сообщает Reuters. Пекин разработал «механизм правоприменения для обеспечения нацбезопасности» в своем специальном административном районе, но сами гонконгцы и Запад опасаются, что это приведет к цензуре в интернете по «китайскому типу» и в целом к утрате автономного существования.

Целью созданного властями КНР законопроекта является противодействие сепаратизму, терроризму, вмешательству извне. Критики документа предрекают мировому финансовому центру «конец», как только там появится «база спецслужб КНР».

Информация о намерениях Китая вызвала панику на бирже, а жители Гонконга начали усиленно скачивать VPN-программы, позволяющие обходить интернет-блокировки (в Китае запрещен ряд сайтов, социальных сетей и мессенджеров).

Руководитель Гонконга Кэрри Лам попыталась успокоить народ, заявив, что принятие закона не приведет к ущемлению прав и свобод, не скажется на независимости судебной системы административного района. Местные активисты со своей стороны призывают к новым протестам против Китая.

Ранее продемократически настроенные гонконгцы регулярно устраивали массовые протесты против ограничений со стороны Китая. Акции стихли только в связи с «коронавирусными» запретами на проведение массовых мероприятий.

США, Канада и Британия осудили планы КНР, заявив, что Пекин не должен нарушать принцип «одна страна — две системы».