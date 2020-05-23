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Голливудские звезды на один день откажутся от соцсетей

Голливудские звезды на один день откажутся от своих социальных сетей и предоставят их специалистам по коронавирусу, которые с их помощью распространят полезную информацию о вирусе.

Кампания получила название «Передай микрофон» (PassTheMic). В ходе нее специалисты по COVID-19 и врачи на один день получат контроль над популярными аккаунтами, используя их для распространения полезной информации о борьбе с инфекцией и о том, как пережить пандемию.

В акции примут участие Джулия Робертс, Хью Джекман, Сельма Хайек, Милли Бобби Браун, Конни Бритон и многие другие.
23 мая, 2020 | Tags: , , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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