Голливудские звезды на один день откажутся от соцсетей

Голливудские звезды на один день откажутся от своих социальных сетей и предоставят их специалистам по коронавирусу, которые с их помощью распространят полезную информацию о вирусе.

Кампания получила название «Передай микрофон» (PassTheMic). В ходе нее специалисты по COVID-19 и врачи на один день получат контроль над популярными аккаунтами, используя их для распространения полезной информации о борьбе с инфекцией и о том, как пережить пандемию.