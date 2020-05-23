Гиркин обвинил Лукашенко в создании «анти-России» и симпатии к Литве

Ополченец из Донбасса Игорь Гиркин внезапно обратил свое внимание на Белоруссию,что уже само по себе не предвещает ничего хорошего.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко деятельно создает из Республики очередную «анти-Россию», где белорусов превратят в литвинов, для чего уже задействована пропаганда, а также переписывается история государства. »

Он отметил, что лично для него Белоруссия не является чужой, поскольку там проживает много его родственников, но отношение к Лукашенко и стране в целом у его двойственное.

С одной стороны, считает Гиркин, там «относительно сохранен порядок, она не разграблена так, как разграблены почти все остальные республики бывшего Советского Союза». Но с другой, Республика «деградирует вместе со всеми» – народ постепенно спивается, проблемы с демографией, а «пан Лукашенко ведет политику ползучей литвинизации». В последнем белорусский лидер достиг больших успехов, считает экс-ополченец Донбасса.

«Особенно это в так называемой богемии, в культурной среде, это уже почти победившая идея. Поэтому в целом линия Лукашенко ведет к созданию еще одной анти-России, но уже на базе Белоруссии, а не Украины», – констатировал Гиркин.

Лукашенко стоило бы обратить внимание на такие выпады в его сторону,чтобы предотвратить в зародыше возможность создания «БНР»