«Газпром», не смотря на санкции, планирует достраивать «Северный поток-2» самостоятельно

«Газпром» стягивает собственный флот для достройки «Северного потока — 2». Эту информацию косвенно подтверждают данные навигационных порталов и закупки «Газпром флота». С одной стороны, отправка судов поддержки говорит о том, что достройка газопровода начнется не в ближайшее время.

С другой — «Газпром» может оказаться под санкциями США, о чем уже заявили американские сенаторы. Как отмечают эксперты, вне зависимости от того, сможет ли российский холдинг обойти ограничения США или нет, достройка «Северного потока — 2» стала делом принципа для руководства России.

15 мая сразу два судна снабжения ООО «Газпром флот» покинули Владивосток и взяли курс на Сингапур. По данным Marinetraffic, туда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» должны прибыть 27 мая. Суда идут друг за другом на расстоянии нескольких миль и проходят сейчас Тайвань.



С одной стороны, достройка «Северного потока — 2» собственными силами «Газпрома» абсолютно логична, так как иностранные судовладельцы вряд ли согласятся попасть под санкции США. С другой — под них попадет сам «Газпром».

Об этом уже заявил сенатор Тед Круз. Он сообщил, что если трубоукладчик «Академик Черский» начнет достраивать газопровод, то принятый закон обязывает президента США Дональда Трампа автоматически наложить санкции. Они предполагают, что активы и транзакции руководства и самой компании будут заблокированы в зоне юрисдикции США.