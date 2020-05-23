Для заселения Марса людям понадобится генная модификация

Враждебная среда Марса непригодна для долгого пребывания людей на планете, даже если они будут находиться на подземных базах. Следовательно, как и в случае с МКС, им придется возвращаться на Землю. Но если человек захочет жить на Красной планете постоянно, оставаясь здоровым, потребуется внести некоторые изменения в его ДНК, считают эксперты.

Следует использовать генную инженерию «если люди хотят жить, работать и процветать, завести семью и остаться на Марсе», — говорит астробиолог и геомикробиолог Кенда Линч из Лунного и планетарного института в Хьюстоне.

Думаете, что это все еще сюжет научной фантастики, как в фильме «Титан»? Нет. Ученые уже вставили гены тихоходок (tardigrades) — крошечных выносливых животных, способных жить в космическом вакууме — в клетки человека. По словам генетика Кристофера Мейсона из Медицинской школы Вейл-Корнелла Корнелльского медицинского университета в Нью-Йорке, новые клетки весьма устойчивы к радиации.

НАСА и другие космические агентства уже принимают меры по защите космонавтов с помощью особых лекарственных препаратов. Таким образом, генетическая трансформация — не такой уж большой скачок с точки зрения концепции подхода.

Генная инженерия позволит населить Марс не только людьми, но и растениями, а также животными.