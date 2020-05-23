Диетологи рассказали в чем ценность и опасность клубники

Официально сезон клубники начинается только в июне, однако уже сейчас эту чудо-ягоду можно купить на рынке и в магазине. Специалисты рассказали, чем полезна эта ягода, и когда ее нужно покупать. Конец мая — не лучшее время, чтобы попробовать эту ягоду.

В естественных условиях клубника начинает расти только с начала июня, и то при благоприятных погодных условиях, а то, что сейчас вы видите на прилавках магазинов — это ягода, выращенная в тепличных условиях и не содержащая достаточного количества полезных веществ.

Настоящая клубника, выращенная в открытом грунте, является одним из самых мощных природных средств для профилактики заболеваний кишечника, сердца и сосудов, а также онкологии. Употребление клубники помогает повысить защитные силы организма, укрепить иммунитет. Также ягода рекомендована для диеты. Если у вас нет избыточной массы тела, спелую клубнику лучше всего употреблять с натуральным йогуртом или сметаной. Такое сочетание не позволит ягоде раздражать желудок и кишечник.

В тепличном продукте могут содержаться самые разные пестициды, и даже если вы съедите горсть таких ягод, может произойти серьезное отравление. В начале сезона старайтесь употреблять ягоды небольшими порциями — не более 100 граммов в день. С осторожностью к этой ягоде нужно относиться людям с возможной аллергической реакцией.