Звезда поглощает другую звезду: астрономы показали редкое явление Многие годы астрономы считали объект MY Camelopardalis очередной звездой с высоким уровнем яркости. Новые технологии НАСА позволили рассмотреть ее ближе и в результате астрономы показали редкое явление: оказалось что звезда так ярка потому, что вот-вот поглотит другую звезду.



Две звезды расположены в 13 тысячах световых лет от Земли, в северной части созвездия Жирафа. Выяснить, что звезды две помог подробный анализ света от объекта — край одной звезды затмевал часть другой. Наиболее крупная звезда имеет массу в 38 раз больше, чем масса нашего Солнца. Вторая звезда обладает массой в 32 раза превышающую массу Солнца. Оба объекта сформировались 2 миллиона лет назад, что совсем немного по галактическим меркам. Внешние слои звезд оказались слишком близко друг к другу и большая стала поглощать меньшую. Астрономы считают, что MY Camelopardalis не просто редкое, а уникальное явление. Пока не известно, сколько времени займет слияние, но когда оно завершится MY Camelopardalis станет первым известным науке примером двойной системы, из которой появится одна сверхмассивная звезда. Фото: NASA

