От Covid-19 умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Джерман, который работал у 11 президентов США Volvo ограничит скорость своих машин до 180 км/час » Вышел расширенный трейлер самого ожидаемого фильма Кристофера Нолана Ролик показали внутри игры на большом экране. На премьере «присутствовали» Джефф Кили и Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший главную роль в картине. По словам Кили, Нолан хотел, чтобы «фанаты Fortnite увидели трейлер первыми». Посмотреть ролик таким образом можно в начале каждого часа, начиная с 3 ночи 22 мая по МСК. Для этого надо зайти в режим «Вечеринка» и найти экран на острове. Нолан покажет в Fortnite один из своих старых фильмов Полностью бесплатный показ состоится «этим летом». Кинотеатр Fortnite поддерживает разные звуковые дорожки и субтитры на разных языках. Сомнения в дате релиза СМИ обратили внимание на то, что в некоторых маркетинговых материалах дату выхода фильма заменяют на «выйдет в кинотеатрах» или «скоро на экранах». Если первый трейлер фильма заканчивался чёткой датой, то во втором ролике её нет — она указана только в текстовом описании, которое легко поправить. Кроме того, 22 мая информация о выходе почему-то временно пропадала из официального Твиттера фильма. Deadline сообщает, что фильм всё ещё могут отложить в течение трёх недель. Именно поэтому студия не спешит закреплять 17 июля. За последние месяцы «Довод» стал символом возрождения Голливуда — это один из немногих фильмов, не сменивших дату релиза после начала пандемии. Он вы ещё официально запланирован на 17 июля (в России — 16 июля). СМИ сообщали, что Кристофер Нолан готов закончить постпродакшн в срок и выпустить картину в середине июля. Однако аналитики считают, что для успешного старта в мире к этому времени должно работать до 80% кинотеатров. Сам выход трейлера «Довода» можно считать позитивным признаком: если Warner Bros. включила маркетинговую машину, она считает реальным выпустить фильм этим летом — хотя бы в августе.

загрузка...