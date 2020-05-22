Volvo ограничит скорость своих машин до 180 км/час

Большинство современных автомобилей имеют штатный ограничитель максимальной скорости на отметке 250 км/ч, но в Volvo приняли решение с 2020 года все новые машины оснащать на заводе ограничителем скорости, не позволяющим разогнаться быстрее 180 км/ч. По мнению шведского автопроизводителя, это повысит безопасность на дорогах и снизит количество погибших и серьёзно травмированных в ДТП.

«Мы убеждены, что автопроизводитель несёт ответственность за повышение уровня безопасности на дорогах. Наша технология ограничения скорости, как и само обсуждение вокруг неё, полностью соответствуют данному убеждению. Ограничитель скорости и система Care Key помогают людям не забывать и осознавать то, что превышение скорости опасно. И при этом обеспечивают дополнительное спокойствие, поддерживают более ответственное поведение водителей», — заявил руководитель центра безопасности Volvo Cars Малин Экхольм.

Помимо штатного ограничителя скорости новые автомобили Volvo получат систему Care Key, позволяющую владельцу машины самостоятельно устанавливать более жёсткие ограничения максимальной скорости, если он намерен пустить за руль кого-то из членов семьи или малоопытного водителя.